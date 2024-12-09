Позже Бессонов даже записал видео из дома, где оправдывается, что никуда не ездил. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП Днепропетровской области.

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Что говорят в полиции

По словам представителей полиции, суд наложил на Бессонова меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, поэтому он не может покидать место жительства. В то же время ему разрешено пользоваться интернетом, в частности социальными сетями.

Ранее в сети появилось видео, где Бессонов, якобы управляя авто, подписал ролик словами: "Жаль, что все так получилось". В текстовом сопровождении видео также содержались грубые высказывания в адрес критиков и упоминания о влиятельном отце.

Смотрите видео, появившееся в аккаунте парня в TikTok

Правоохранители подчеркнули, что контролируют выполнение условий ареста. Сейчас спорное видео исчезло со страницы Бессонова в TikTok.

Позже Арсений вышел на связь и прокомментировал видео с ТикТока. Он говорит, что этот аккаунт ведет, кроме него, ещё его подруга, она и выложила это видео. Парень утверждает, что записал это видео достаточно давно в этом году.

Комментарий самого Бессонова по видео в его соцсетях: смотрите видео

Напомним, суд отправил юношу под домашний арест на 60 дней. Он был пассажиром, а водителем был его 19-летний друг. В результате жуткой аварии в Днепре 1 декабря, где его BMW столкнулась с Ford, погибла 10-летняя девочка. Машину предоставил друзьям в пользование отец Арсения.