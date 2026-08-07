Серьезное ДТП с участием автобуса в Харькове: пострадали 11 человек

На одном из городских перекрестков произошло крупное ДТП с участием общественного транспорта. В результате сильного столкновения нескольких автомобилей есть многочисленные пострадавшие.

Об этом сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи Виктор Забашта, передает "Суспильне".

Что известно о ДТП в Харькове?

В Харькове в результате утреннего ДТП с участием городского автобуса за медицинской помощью обратились 11 человек.

По словам Забашты, у троих пострадавших наблюдалась острая стрессовая реакция. Возраст пострадавших – от 24 до 73 лет.

Последствия ДТП в Харькове / Фото "Суспильне Харьков"

Все получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших одна женщина получила перелом. Остальным медики оказали необходимую помощь в зависимости от характера травм.

Также директор городского департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких отметил, что водитель Toyota проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке и врезался в автобус в районе входной двери.

По его словам, в этот момент автобус двигался на зеленый сигнал светофора. В ДТП участвовали три транспортных средства: автобус, Toyota и находившийся рядом Ford.

Напомним, что во Львовской области 31 июля на трассе Дрогобыч – Довголука столкнулись легковой автомобиль Skoda Octavia и рейсовый автобус.

В результате сильного удара в медицинские учреждения были доставлены 11 человек. Среди них: водитель Skoda и две его пассажирки – местные жительницы в возрасте 12 и 15 лет, а также водитель и 7 пассажирок автобуса. Все пассажирки – жительницы района в возрасте от 22 до 59 лет.