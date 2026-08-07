Про це повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта, передає Суспільне.

Що відомо про ДТП у Харкові?

У Харкові внаслідок ранкової ДТП за участю міського автобуса по медичну допомогу звернулися 11 людей.

За словами Забашти, троє постраждалих мали гостру реакцію на стрес. Вік травмованих – від 24 до 73 років.

Наслідки ДТП у Харкові / Фото Суспільне Харків

Усі отримали ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих одна жінка зазнала перелому. Решті медики надали необхідну допомогу залежно від характеру травм.

Також директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких зазначив, що водій Toyota проїхав на заборонений сигнал світлофора на перехресті, в'їхав в автобус у вхідні двері.

За його словами, у цей час автобус рухався на зелений сигнал світлофора. Учасників ДТП три: автобус, Toyota і Ford, який поруч був.

Нагадаємо, що у Львівській області 31 липня на трасі Дрогобич – Довголука зіткнулися легковик Skoda Octavia та рейсовий автобус.

Унаслідок сильного удару до медичних закладів постраждало 11 осіб. Серед них: водій Skoda та дві його пасажирки – місцеві жительки віком 12 та 15 років, а також водій та 7 пасажирок автобуса. Усі пасажирки – жительки району віком від 22 до 59 років.