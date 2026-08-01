Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА та поліція Львівщини.

Які деталі аварії у Львівській області, де постраждали діти?

Близько 19:30 між містом Стебник та селом Доброгостів керманич автомобіля Skoda Octavia на заокругленій ділянці дороги виїхав на смугу зустрічного руху. Це призвело до зіткнення з рейсовим автобусом I-VAN, що прямував за маршрутом "Трускавець – Уличне".

У момент аварії у салоні маршрутного автобуса перебували 14 пасажирів.

Унаслідок сильного удару до медичних закладів постраждало 11 осіб. Серед них: водій Skoda та дві його пасажирки – місцеві жительки віком 12 та 15 років, а також водій та 7 пасажирок автобуса. Усі пасажирки – жительки району віком від 22 до 59 років.

Наслідки ДТП у Львівській області 31 липня / Фото поліції Львівщини

За фактом аварії слідчі поліції розпочали провадження за статтею Кримінального кодексу України про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає покарання штраф від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до 2 років, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Того ж вечора в регіоні трапилася ще одна трагічна подія. Близько 20:10 на полі поблизу села Зимівки Трускавецької громади 77-річний керманич трактора YTO 244 під час виконання польових робіт не впорався з керуванням на ділянці зі спуском та ухилом. Трактор перекинувся, а чоловік загинув на місці від отриманих травм.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі нетверезі українці потрапили в ДТП, де внаслідок аварії травмувалися пасажири.