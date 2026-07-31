Про це повідомила поліція Вроцлава.

Українці потрапили в ДТП у Польщі

За даними правоохоронців, у населеному пункті Сехніце, що поблизу Вроцлава, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю громадян України. Водій легковика Audi A4 з'їхав з дороги, збив дорожній знак та врізався у дерево.

У салоні автомобіля перебували семеро людей віком від 19 до 27 років. Речниця поліції Александра Фреус підтвердила BBC Україна, що усі вони – громадяни України. Як з'ясувала поліція, пасажири та керманич, перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Унаслідок зіткнення чотирьох постраждалих жінок доправили до лікарень. Одна з пасажирок перебувала в багажнику. Саме в неї медики діагностували переломи хребта та ребер.

ДТП у Польщі за участі українців / Фото поліції Вроцлава

Правоохоронці встановили, що водій керував автомобілем попри те, що був позбавлений права керування за рішенням суду. Керманича затримали. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі, довічна заборона на керування транспортними засобами та депортація з Польщі.

Поки тривало розслідування, на місце події прибув брат водія, який, як виявилося, також керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіка заарештували,

– додали поліцейські.

Остаточну правову кваліфікацію події визначить прокурор.

Нагадаємо, на Львівщині 20 липня сталась смертельна аварія, унаслідок якої на місці загинули троє пасажирок віком 15 і 16 років. Після ДТП водій втік, проте правоохоронці затримали його. Виявилось, що керманич був п'яним.