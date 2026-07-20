Трагедія трапилася близько другої години ночі. Компанія підлітків на Mercedes поверталася зі святкування дня народження. Про це розповіли у Львівській обласній прокуратурі.

Що відомо про ДТП із загиблими у Бродах?

У салоні автомобіля перебувало 6 людей: 24-річний водій та 5 неповнолітніх пасажирів.

Mercedes рухався вулицею Івана Богуна у напрямку центру міста. На заокругленій ділянці дороги водій не впорався з керуванням.

Автомобіль з'їхав на узбіччя, врізався спочатку в дерево, а потім у бетонну електроопору й перекинувся.

Унаслідок сильного удару четверо дівчат, які сиділи на задньому сидінні, вилетіли з автомобіля.

Три неповнолітні пасажирки загинули на місці – дві 16-річні та одна 15-річна. Ще одну 16-річну дівчину у важкому стані доправили до реанімації.

Також травмувався 17-річний пасажир, який сидів попереду. Після аварії він самостійно звернувся до медиків.

Після аварії водій втік з місця події. Проте правоохоронці оперативно встановили його місцеперебування та затримали. Медичний огляд показав, що чоловік був п'яний. Вміст алкоголю в його організмі майже удвічі перевищував допустиму норму.

Водію загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від семи до десяти років.

Смертельна ДТП у Бродах / Фото поліція

Аварія на Миколаївщині з численними жертвами

4 липня близько 07:42 на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ поблизу повороту на село Щасливе водій Nissan Murano під час обгону виїхав на зустрічну смугу.

Уникаючи лобового зіткнення, водій мікроавтобуса Mercedes-Benz з'їхав на узбіччя, втратив керування, після чого автобус перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Унаслідок аварії загинули водій мікроавтобуса та 11 пасажирів, ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, дістали травми.

Водій Nissan залишив місце ДТП, але згодом його затримали. Алкотестер показав, що він був тверезим.

7 липня суд обрав 45-річному підозрюваному запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі та до трьох років позбавлення права керувати транспортними засобами.