Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции Хмельницкой области. Там рассказали детали ДТП.

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ДТП в Хмельницкой области

В правоохранительных органах отметили, что следователи выясняют обстоятельства ДТП, в котором погибла 32-летняя черновчанка и ее 8-летняя дочь.

Жуткое ДТП произошло во вторник, 21 января, около 08:40 часов на автодороге Н-03 сообщением "Житомир – Черновцы" вблизи села Мицивцы Новодунаевецкой общины Каменец-Подольского района.

Согласно информации полиции, столкнулись автомобили Fiat Linea, которым управляла 32-летняя жительница города Черновцы, и Mercedes Benz Vito, за рулем которого был 43-летний дунаевчанин.

В результате аварии водитель Fiat и ее 8-летняя дочь погибли на месте происшествия. Водитель автомобиля Mercedes и его 25-летняя пассажирка получили телесные повреждения, медики госпитализировали их в больницу,

– говорится в сообщении полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.



ДТП в Хмельницкой области / Фото Национальной полиции