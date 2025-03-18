В Киеве Lexus протаранил отбойник: есть погибшие
- В Киеве водитель Lexus, двигаясь в третьей полосе проезжей части, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник, в результате чего авто перевернулось.
- В результате ДТП водитель погиб на месте происшествия, а его пассажир скончался по дороге в больницу.
Правоохранители расследуют ДТП, которое произошло в Голосеевском районе Киева. Известно, что два человека погибли.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
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ДТП в Киеве
Авария произошла около половины 3 часов дня 18 марта на Столичном шоссе.
Предварительно установлено, что руководитель Lexus, двигаясь в третьей полосе проезжей части, не справился с управлением и совершил наезд на металлический отбойник, в результате чего авто перевернулось,
– говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что в результате ДТП 40-летний водитель погиб на месте происшествия, а его 22-летний пассажир получил тяжелые травмы и скончался по дороге в больницу.
Начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
Напомним, что вечером 7 марта в Киеве произошло смертельное ДТП на проезжей части улицы Набережно-Крещатицкий в Подольском районе. Виновник ДТП, двигаясь на большой скорости совершил столкновение с автомобилем Volkswagen, который в неуправляемом состоянии столкнулся с автомобилем KIA.
В результате автотрощи один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести. Злоумышленник задержан, ему грозит до 10 лет за решеткой.