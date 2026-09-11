Об этом сообщает полиция Молдовы.
Что известно об аварии?
Утром 11 сентября в Глодянском районе Молдовы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes. На момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, что превышало допустимую вместимость транспортного средства. В результате ДТП пострадали пять человек.
Авария произошла на трассе R-15 недалеко от села Стырча. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.
Четырех пострадавших доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи. Еще одному пассажиру помощь оказали непосредственно на месте аварии.Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Водителя проверили на наличие алкогольного опьянения. Результат проверки показал, что мужчина был трезв на момент ДТП.
Полиция Молдовы устанавливает все обстоятельства аварии и проводит расследование.
Напомним, 16 августа в Венгрии произошло смертельное ДТП с участием польского автобуса, который двигался по автомагистрали М3. Автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего погибли 12 человек.
По предварительной информации, транспорт следовал из Меджугорья, а за рулем находились два опытных водителя. Одной из основных версий аварии является то, что водитель мог заснуть во время движения, однако окончательную причину трагедии еще не установили. На это, в частности, указывают показания одного из пассажиров, который рассказал, что автобус сначала съехал на обочину, а затем оказался в кювете.
После аварии одного из водителей уволили, а другого венгерская полиция задержала в рамках уголовного дела. Задержанного доставили в полицейский участок в Мишкольце, где правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Венгерская полиция пообещала передать польским коллегам дополнительную информацию, которую удастся установить в ходе расследования.