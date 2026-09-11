В Молдове перевернулся микроавтобус с 20 пассажирами: есть пострадавшие

В Молдове утром 11 сентября произошло ДТП с участием микроавтобуса Mercedes, в котором находились 20 пассажиров. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает полиция Молдовы.

Что известно об аварии?

Утром 11 сентября в Глодянском районе Молдовы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes. На момент аварии в салоне находились 20 пассажиров, что превышало допустимую вместимость транспортного средства. В результате ДТП пострадали пять человек.

Авария произошла на трассе R-15 недалеко от села Стырча. По предварительным данным полиции, водитель не справился с управлением, в результате чего микроавтобус съехал с дороги и перевернулся.

Четырех пострадавших доставили в местную больницу для оказания медицинской помощи. Еще одному пассажиру помощь оказали непосредственно на месте аварии.

Водителя проверили на наличие алкогольного опьянения. Результат проверки показал, что мужчина был трезв на момент ДТП.

Полиция Молдовы устанавливает все обстоятельства аварии и проводит расследование.

Напомним, 16 августа в Венгрии произошло смертельное ДТП с участием польского автобуса, который двигался по автомагистрали М3. Автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего погибли 12 человек.

По предварительной информации, транспорт следовал из Меджугорья, а за рулем находились два опытных водителя. Одной из основных версий аварии является то, что водитель мог заснуть во время движения, однако окончательную причину трагедии еще не установили. На это, в частности, указывают показания одного из пассажиров, который рассказал, что автобус сначала съехал на обочину, а затем оказался в кювете.

После аварии одного из водителей уволили, а другого венгерская полиция задержала в рамках уголовного дела. Задержанного доставили в полицейский участок в Мишкольце, где правоохранители устанавливают все обстоятельства ДТП. Венгерская полиция пообещала передать польским коллегам дополнительную информацию, которую удастся установить в ходе расследования.