Смертельное ДТП в Николаевской области: водителю автомобиля Nissan Murano сообщили о подозрении

Водителю автомобиля Nissan Murano, задержанному после смертельного ДТП в Николаевской области, сообщили о подозрении в грубом нарушении правил дорожного движения. В результате аварии погибли 12 человек.

Об этом сообщает Николаевская областная прокуратура.

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Что известно о водителе, спровоцировавшем ДТП?

Авария произошла 4 июля около 07:42 на трассе Одесса – Мелитополь – Новоазовск вблизи поворота на село Счастливое Николаевского района.

По версии следствия, водитель Nissan Murano ехал в направлении Николаева и, несмотря на плотное движение, начал обгон, не убедившись в безопасности маневра. Он выехал на полосу встречного движения, где в это время навстречу двигался микроавтобус Mercedes-Benz 313 CDI с пассажирами.

Пытаясь избежать лобового столкновения, водитель микроавтобуса съехал на обочину, потерял управление, после чего транспортное средство перевернулось, выехало на встречную полосу и врезалось в грузовик Volvo,

– сообщили в прокуратуре.

После аварии водитель Nissan не остановился и продолжил движение. Впоследствии правоохранители разыскали его и задержали.

В результате ДТП погибли водитель микроавтобуса и 11 его пассажиров. Еще шесть человек, среди которых 15-летняя девушка, получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали в больницы Николаева.

Действия подозреваемого квалифицированы по части третьей статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. По закону наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Эта трагедия в очередной раз напоминает водителям о недопустимости спешки на двухполосных трассах. Желание сэкономить несколько минут при обгоне колонн автомобилей может стоить жизни десяткам невинных людей,

– подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, проверка с помощью алкотестера показала, что подозреваемый не находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у мужчины взяли образцы крови для токсикологической экспертизы, которая должна установить, не находился ли он под воздействием наркотических или других веществ.