Нетрезвый водитель грузовика въехал в дом на Ривненщине

Нетрезвый водитель грузовика въехал в дом на Ровенщине, разрушив часть здания. Водитель, 58-летний житель Харькова, отрицал опьянение, но обследование подтвердило алкоголь в крови.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Общественное Ровно. На Ровенщине в селе Городок водитель грузовика въехал в дом.

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Нетрезвый водитель въехал в дом на Ровенщине

Инцидент произошел 26 апреля, примерно в 19:00, когда за рулем находился 58-летний житель Харькова. Хотя мужчина отрицал, что употреблял алкоголь, в полиции подтвердили наличие алкоголя в его крови.

Разваленное, ну и со стороны полностью дом сместился. Забор и целое здание. Здание практически восстановлению не подлежит. Никто не травмировался и слава Богу,

– поделился Владимир Процюк.

Процюк также отметил, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения.

Люди помогали выбраться водителю. Он неадекватно себя вел, его полиция и скорая помощь забрала. Шок. Это просто не поддается логике. Человек управляет таким автомобилем и выезжает в состоянии опьянения. Это же не нормально,

– сказал мужчина.

Местная жительница Анна добавила, что сначала подумала, будто ему стало плохо, но впоследствии ей объяснили, что он в алкогольном опьянении.

Водитель грузовика, 58-летний Евгений из Харькова, отрицал опьянение и заявил, что ДТП произошло из-за мотоциклиста.

Ну он выскочил на повороте, я его увидел, я резко дал влево и выехал на бордюр, меня выбросило,

– рассказал он.

Однако в полиции подтвердили, что водитель был нетрезв.

Мужчина имел признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования отказался. В дальнейшем харьковчанин согласился на обследование, что подтвердило алкогольное опьянение. На водителя составили административные протоколы,

– отметила инспектор полиции Ровенской области Екатерина Пилипчук.

Владимир Процюк сообщил, что ожидает компенсацию за разрушенное жилье и ждет приезда представителей перевозчика для оценки ущерба.

