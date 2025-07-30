Пять человек погибли в результате аварии на автомагистрали в Словении. Предварительного, четверо из них гражданки Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Delo.si.

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Что известно о ДТП в Словении?

Дорожно-транспортное происшествие произошло на автомагистрали неподалеку от поселения Словенские Коницы, примерно в 100 километрах к северу от Любляны.

Украинский водитель микроавтобуса, перевозивший семерых пассажиров, превысил скорость и столкнулся с задней частью прицепа, которым, по предварительным данным, управлял водитель из России.

В результате столкновения погибло пятеро пассажиров микроавтобуса, среди которых, по предварительной информации, четверо были гражданками Украины.

Сам водитель микроавтобуса получил легкие травмы, а его пассажирка, по предварительным данным, тоже украинка, – тяжелые. Российский водитель тяжеловоза, предварительно, не пострадал.

В издании отметили, что это ДТП стало одним из самых смертельных в Словении за последнее время.

Напомним, 28 июля в Черновицкой области произошло ДТП с участием полицейской. На месте происшествия погибла 35-летняя пассажирка.