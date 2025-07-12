В смертельном ДТП в Винницкой области погибли женщина и младенец: еще три человека в больнице

В Тульчинском районе Винницкой области произошла жуткая авария с жертвами. Автомобиль слетел с дороги и врезался в дерево.

Об этом Общественному сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Винницкой области Зарина Маевская, передает 24 Канал.

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Что известно о ДТП в Винницкой области?

В субботу, 12 июля, между селом Кислицкое и населенным пунктом Вапнярка 8-летний водитель автомобиля KIA не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Водитель автомобиля вылетел с дороги / фото Нацполиции

В результате аварии погибли двое пассажиров – 59-летняя женщина и полуторамесячная девочка. Еще три человека оказались в больнице с травмами – водитель, 37-летняя женщина и 6-летний мальчик.

На месте жуткого ДТП работают правоохранители / фото Нацполиции

Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Обставили аварии устанавливаются.

Кстати, за день до этого в Киеве маршрутка въехала в припаркованный грузовик. Общественный транспорт не придерживался безопасного расстояния. В результате столкновения телесные повреждения получили 12 пассажиров.