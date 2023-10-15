Смертельное ДТП вблизи Трускавца: водителя Toyota раньше уже останавливали под наркотиками

На Львовщине 15 октября столкнулись два автомобиля Toyota и Volkswagen, в результате чего погибли четыре человека. Водитель-виновник ДТП не имел водительских прав.

ДТП произошло на автодороге "Львов – Трускавец". Водителя Toyota задержали за нарушение правил дорожного движения.

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Число погибших возросло

Ранее в полиции сообщали, что в результате столкновения автомобилей Toyota Land Cruiser и Volkswagen Caddy три человека погибли на месте. Это водитель Volkswagen – 56-летний житель Равы-Русской и две его пассажирки. Еще четыре человека получили ранения – это пассажир и две пассажирки Volkswagen, а также пассажирка Toyota.

Вскоре стало известно, что одна из раненых пассажирок Volkswagen скончалась в больнице. Ей было 60 лет.

Нарушитель со стажем

43-летний киевлянин, находившийся за рулем Toyota, был задержан. По версии полиции, именно он вызвал ДТП, выскочив на встречную полосу.

Как оказалось, житель столицы не в первый раз нарушает правила безопасности на дороге. 13 октября его уже останавливали на улице Львова за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Кроме того, 43-летний мужчина не имел водительских прав – его их лишили.

В полиции отметили, что этого водителя уже второй раз в течение года останавливают нетрезвым за рулем.

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