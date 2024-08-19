Во Львове пьяный водитель повредил два припаркованных автомобиля и заснул при оформлении ДТП

Полиция Львовщины рассказали о двух водителях в нетрезвом состоянии, которых удалось поймать патрульным. Так, один из них даже заснул во время оформления ДТП.

Оба пьяных львовян повредили кроме своих авто – четыре чужих. В полиции призвали избегать поездок за рулем нетрезвым.

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ДТП во Львове

На улице Чигиринской водитель автомобиля Ford Focus повредил два припаркованных автомобиля Daewoo Lanos и Peugeot 508. Патрульные приблизились к виновнику именно тогда, когда тот давал задним ходом.

Мужчина был в сильном алкогольном опьянении. Проверка на устройстве Драгер показала результат 2,8 промилле. Пока патрульные оформляли все необходимые административные материалы, 53-летний водитель заснул,

– пишут в полиции.

Мужчина во время оформления ДТП заснул / Патрульная полиция Львовщины

В то же время на улице Богдана Хмельницкого произошла другая авария. 52-летний водитель Ford Transit не придерживался безопасной дистанции и врезался в автомобиль Nissan Note, а тот по инерции - в Volkswagen Golf. По иронии у виновника ДТП также обнаружили признаки алкогольного опьянения. От проверки он отказался.

Авария на улице Богдана Хмельницкого / Патрульная полиция Львовщины

Патрульные в обоих случаях составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за совершенные ДТП.

"Призываем водителей ни в коем случае не садиться нетрезвыми за руль! В таком состоянии контроль ситуации – это лишь иллюзия", – отмечает патрульная полиция.