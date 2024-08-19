Обоє п'яних львів'ян пошкодили окрім своїх авто – чотири чужих. У поліції закликали уникати поїздок за кермом нетверезим.

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ДТП у Львові

На вулиці Чигиринській водій автомобіля Ford Focus пошкодив два припарковані автомобілі Daewoo Lanos та Peugeot 508. Патрульні наблизилися до винуватця саме тоді, коли той давав заднім ходом.

Чоловік був у сильному алкогольному спʼянінні. Перевірка на пристрої Драгер показала результат 2,8 проміле. Допоки патрульні оформляли усі необхідні адміністративні матеріали, 53-річний водій заснув,

– пишуть у поліції.

Чоловік під час оформлення ДТП заснув / Патрульна поліція Львівщини

Водночас на вулиці Богдана Хмельницького сталася інша аварія. 52-річний водій Ford Transit не дотримався безпечної дистанції і врізався в автомобіль Nissan Note, а той за інерцією — у Volkswagen Golf. За іронією у винуватця ДТП також виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Від перевірки він відмовився.

Аварія на вулиці Богдана Хмельницького / Патрульна поліція Львівщини

Патрульні в обох випадках склали протоколи за керування транспортним засобом в стані спʼяніння та за скоєні ДТП.

"Закликаємо водіїв в жодному разі не сідати нетверезими за кермо! У такому стані контроль ситуації – це лише ілюзія", – зазначає патрульна поліція.