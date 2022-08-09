Как сообщили правоохранители, ДТП произошло 8 августа около 16 часов дня. На автодороге между населенными пунктами Сосновка и Селец Червоноградского района столкнулись легковые автомобили Volkswagen Рassat и Mazda 3.

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Причина аварии

За рулем автомобиля Mazda находился 32-летний Червонограда. Мужчина не справился с управлением авто и выехал на встречную полосу.



Пьяный водитель на Mazda выехал на встречную полосу / Фото ГСЧС

Из-за этого маневра Mazda столкнулась с автомобилем Volkswagen Рassat.

Установлено, что водитель Mazda управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения,

– сообщили в полиции Львовщины.

Кто пострадал в результате ДТП

В результате аварии пострадали водитель и 3 пассажира Volkswagen Рassat. Все они – жители Сосновки. Кроме того, получил травму и 19-летний пассажир Mazda. Всех пострадавших в разной степени тяжести госпитализировали в Червоноградскую центральную городскую больницу.



Спасатели деблокировали виновника аварии из автомобиля / Фото ГСЧС

Попал на больничную койку и сам виновник аварии. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области, столкновение между автомобилями было настолько сильным, что спасателям пришлось деблокировать нетрезвого водителя Mazda с помощью спецоборудования.



Водителю Mazda грозит до 3 лет лишения свободы / Фото ГСЧС

По факту ДТП следователи Червоноградского районного отдела полиции открыли уголовное производство. Как сообщили правоохранители, если вина нетрезвого водителя будет доказана в суде, он может провести в тюрьме до 3 лет. Также мужчины могут лишить прав на управление автомобилем на срок от 3 до 5 лет.

Ситуация на дорогах Украины

Глава Национальной полиции Игорь Клименко 9 августа сообщил, что за 23 недели войны в Украине значительно уменьшилось количество зарегистрированных аварий и погибших на дорогах. По его словам, с начала войны полиция зарегистрировала более 30 тысяч ДТП. При этом на 30% стало меньше смертей на дорогах – 917 человек погибли в результате аварий.

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