Як повідомили правоохоронці, ДТП сталася 8 серпня близько 16 години дня. На автодорозі між населеними пунктами Соснівка та Сілець Червоноградського району зіткнулися легкові автомобілі Volkswagen Рassat та Mazda 3.

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Причина аварії

За кермом автомобіля Mazda перебував 32-річний житель Червонограда. Чоловік не впорався з керуванням авто і виїхав на зустрічну смугу.



П'яний водій на Mazda виїхав на зустрічну смугу / Фото ДСНС

Через цей маневр Mazda зіткнулася з автомобілем Volkswagen Рassat.

Встановлено, що водій Mazda керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння,

– повідомили у поліції Львівщини.

Хто постраждав унаслідок ДТП

Унаслідок аварії постраждали водій та 3 пасажирів Volkswagen Рassat. Усі вони – жителі міста Соснівки. Окрім того, отримав травму і 19-річний пасажир Mazda. Усіх постраждалих у стані різного ступеня важкості госпіталізували в Червоноградську центральну міську лікарню.



Рятувальники деблокували винуватця аварії з автомобіля / Фото ДСНС

Потрапив на лікарняне ліжко і сам винуватець аварії. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Львівській області, зіткнення між автівками було настільки сильним, що рятувальникам довелося деблокувати нетверезого водія Mazda за допомогою спецобладнання.



Водієві Mazda загрожує до 3 років позбавлення волі / Фото ДСНС

За фактом ДТП слідчі Червоноградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження. Як повідомили правоохоронці, якщо вина нетверезого водія буде доведена у суді, він може провести у в'язниці до 3 років. Також чоловіка можуть позбавити прав на керування автомобілем на строк від 3 до 5 років.

Ситуація на дорогах України

Голова Національної поліції Ігор Клименко 9 серпня повідомив, що за 23 тижні війни в Україні значно зменшилась кількість зареєстрованих аварій та загиблих на дорогах. За його словами, від початку війни поліція зареєструвала понад 30 тисяч ДТП. При цьому на 30% поменшало смертей на дорогах – 917 людей загинули внаслідок автопригод.

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