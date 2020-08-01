В Запорожской области 1 августа на трассе Васильевка – Бердянск столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли четверо людей. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших.

Ужасная авария на Запорожье: много жертв

Чрезвычайникам 1 августа поступила информация, что вблизи села Широкое Васильевского района Запорожской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГСЧС.

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На автодороге Васильевка – Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем,

– говорится в сообщении.

В результате аварии погибли четверо людей. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших.

Как сообщает сайт города Запорожья, все погибшие находились в легковом автомобиле BMW.

Как трагический инцидент комментирует полиция

Полицейские Запорожской области отметили, что по предварительным данным водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения. Тогда совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.

На место происшествия выехали руководство областного управления полиции, следователи и экспертно-криминалистическая лаборатория.

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На Запорожье столкнулись легковушка и грузовик / фото Нацполиции

В результате ДТП погибли 4 человека / Фото Нацполиции

Возле Широкого на Запорожье случилось страшное ДТП: смотрите карту

Важно! В течение июля 2020 года в Украине произошло более тысячи ДТП, в которых пострадали люди. В частности, в результате аварий 1 218 человек получили травмы, еще 168 граждан – погибли.