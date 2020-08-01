На Запорожье столкнулись легковушка и грузовик: четверо погибших – фото
В Запорожской области 1 августа на трассе Васильевка – Бердянск столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли четверо людей. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших.
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Чрезвычайникам 1 августа поступила информация, что вблизи села Широкое Васильевского района Запорожской области произошло ДТП, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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На автодороге Васильевка – Бердянск водитель легкового автомобиля допустил столкновение с грузовым автомобилем,
– говорится в сообщении.
В результате аварии погибли четверо людей. Спасателям пришлось деблокировать тела погибших.
Как сообщает сайт города Запорожья, все погибшие находились в легковом автомобиле BMW.
Как трагический инцидент комментирует полиция
Полицейские Запорожской области отметили, что по предварительным данным водитель автомобиля BМW во время обгона выехал на полосу встречного движения. Тогда совершил столкновение с грузовым автомобилем MАN.
На место происшествия выехали руководство областного управления полиции, следователи и экспертно-криминалистическая лаборатория.
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На Запорожье столкнулись легковушка и грузовик / фото Нацполиции
В результате ДТП погибли 4 человека / Фото Нацполиции
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