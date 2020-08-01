У Запорізькій області 1 серпня на трасі Василівка – Бердянськ зіткнулися легковик та вантажівка. У результаті ДТП загинули четверо людей. Рятувальникам довелося деблокувати тіла загиблих.

Жахлива аварія на Запоріжжі: багато жертв

До надзвичайників 1 серпня надійшла інформація, що поблизу села Широке Василівського району Запорізької області трапилася ДТП, повідомляє пресслужба ДСНС.

Читайте також Жахлива аварія за участю мотоцикла у Києві: є жертва та потерпілий – фото, відео

На автодорозі Василівка – Бердянськ водій легкового автомобіля допустив зіткнення з вантажним автомобілем,

– йдеться у повідомленні.

У результаті аварії загинули четверо людей. Рятувальникам довелося деблокувати тіла загиблих.

Як повідомляє сайт міста Запоріжжя, усі загиблі перебували у легковому автомобілі BMW.

Як трагічний інцидент коментує поліція

Поліцейські Запорізької області зазначили, що за попередніми даними, водій автомобіля BМW під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху. Тоді скоїв зіткнення із вантажним автомобілем MАN.

На місце події виїхали керівництво обласного управління поліції, слідчі та експертно-криміналістична лабораторія.

Зверніть увагу Смертельна ДТП на Херсонщині: зіткнулися 3 автомобілі – деталі



На Запоріжжі зіткнулися легковик і вантажівка / Фото Нацполіції



У результаті ДТП загинули 4 людей / Фото Нацполіції

Біля Широкого на Запоріжжі трапилася страшна ДТП: дивіться карту

Важливо! Упродовж липня 2020 року в Україні сталися трохи більше тисячі ДТП, в яких постраждали люди. Зокрема, в результаті аварій 1 218 людей отримали травми, ще 168 громадян – загинули.