В Житомирской области произошло ужасное ДТП: три человека погибли, есть травмированные

В Житомирской области случилось ужасное смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 3 человека, еще несколько получили травмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Житомирской области.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 марта на 103 километре автодороги Киев – Чоп, недалеко от города Коростышева.

По предварительным данным около 12:55 на автодороге произошло столкновение автомобиля Audi Q5, двигавшегося в направлении города Киева, и Chery Kimo, водитель которого, двигаясь из города Коростышева, выполнял манёвр.

К сожалению, в результате столкновения погибли трое пассажиров автомобиля Chery Kimo: 18-летняя жительница города Коростышева, а также 19-летний парень и 18-летняя девушка, жители города Киева,

– рассказали в полиции.

По данным правоохранителей, водителя этого же транспортного средства, 21-летнего жителя Черкасской области с травмами был госпитализирован. Медицинская помощь без госпитализации была оказана 18-летней пассажирке и 22-летнему пассажиру Chery Kimo.

Последствия жуткой ДТП возле Коростышева / Фото полиции Житомирской области

"Также травмы получил пассажир Audi Q5, 35-летний житель города Киева, ему было назначено амбулаторное лечение", – отметили полицейские.

Сейчас идет установление всех причин и обстоятельств происшествия в рамках уголовного производства, начатого по статье Уголовного кодекса Украины о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

Законодательством за такое уголовное правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.