ДТП на одесской трассе: водителю фуры избрали меру пресечения

Суд избрал меру пресечения 50-летнему Александру Орловскому – водителю фуры, которая влетела в переполненную маршрутку на Одесской области. Он проведет в СИЗО два месяца. А если вину мужчины докажут, то ему грозит до 10 лет заключения.

Отметим, что пострадавшим и родственникам погибших обещали выплатить материальную компенсацию.

Читайте также: Все, что известно о ДТП на одесской трассе – в материале 24 канала

На участке, где произошла авария, также планируют установить полосы-разделители. Сейчас же жители Одесской области на место смертельной ДТП несут цветы, перевязанные траурной лентой. В течение двух дней погибших похоронят.



Фото с места аварии на одесской трассе

Что известно о ДТП на одесской трассе?

Авария произошла в минувшую субботу, 21 сентября. Грузовик выехал на встречную полосу и протаранил переполненную маршрутку. Известно, что это была автоцистерна, которая перевозила, вероятно, масло. На обнародованных фото и видео можно увидеть, что столкновение было настолько сильным, что микроавтобусу снесло левую часть, и он перевернулся.

На момент страшной аварии в маршрутке находились 12 человек. Водитель и 8 пассажиров погибли на месте. Еще нескольких пассажиров маршрутки и водителя грузовика с места трагедии забрала скорая. Кроме того, двум пассажирам сделали операцию.

Погибшие:

Водитель микроавтобуса Тагиев Руслан Каримович, 1984 года рождения; Чипурина Юлия Владимировна, 1989 года рождения; Невечеря Сергей Петрович, 1974 года рождения; Саустьян Кристина Сергеевна, 2001 года рождения; Щербицкий Андрей Анатольевич, 1977 года рождения; Шпинь Ольга Анатольевна, 1988 года рождения; Шпинь Петр Николаевич, 1985 года рождения; Редькин Марк Анатольевич, 2002 года рождения; неизвестный, примерно 30-35 лет (данные устанавливаются).

Пострадавшие:

Водитель грузовика – гражданин Орловский, 1971 года рождения. У него перелом руки и ноги. Колат И. Г, 1980 года рождения; гражданин Николайчук, 1952 года рождения; гражданка Терешенок, 1988 года рождения.

Юный волонтер и музыкант: что известно о погибших в ДТП в Одесской области – читайте в материале 24 канала

Как на аварию отреагировал Зеленский? Владимир Зеленский поручил Кабмину взять на контроль расследование страшных аварий в Одесской и Житомирской области. В этих ДТП на выходных погибли 18 человек, еще более десятка получили ранения.

Украинский президент подчеркнул Кабмину, чтобы он обязательно включил безопасность пассажирских перевозок первоочередным приоритетом своей работы. Кроме того, гарант выразил соболезнования родным и близким погибших в этих масштабных смертельных ДТП.

Видео: все что известно об аварии под Одессой