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      ДТП на одеській трасі: водію фури обрали запобіжний захід

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      Водій фури, що спричинив ДТП на одеській трасі
      Водій фури, що спричинив ДТП на одеській трасі / Думская

      Суд обрав запобіжний захід 50-річному Олександру Орловському – водію фури, яка влетіла у переповнену маршрутку на Одещині. Він проведе у СІЗО два місяці. А якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує до 10 років ув'язнення.

      Зазначимо, що потерпілим та родичам загиблих обіцяли виплатити матеріальну компенсацію.

      Усе, що відомо про ДТП на одеській трасі – у матеріалі 24 каналу

      На ділянці, де сталася аварія, також планують встановити смуги-розділювачі. Нині ж мешканці Одещини на місце смертельної ДТП несуть квіти, перев'язані траурною стрічкою. Протягом двох днів загиблих поховають.

      Фото з аварії на одеській трасі
      Фото з аварії на одеській трасі

      Що відомо про ДТП на одесій трасі?

      Аварія сталася минулої суботи, 21 вересня. Вантажівка виїхала на зустрічну смугу та протаранила переповнену маршрутку. Відомо, що це була автоцистерна, яка перевозила, імовірно, мастило. На оприлюднених фото та відео можна побачити, що зіткнення було настільки сильним, що мікроавтобусу знесло ліву частину та він перекинувся.

      На момент страшної аварії у маршрутці перебували 12 осіб. Водій і 8 пасажирів загинули на місці. Ще декількох пасажирів маршрутки та водія вантажівки з місця трагедії забрала швидка. Крім того, двом пасажирам зробили операцію.

      Загиблі:

      1. Водій мікроавтобуса Тагієв Руслан Каримович, 1984 року народження;
      2. Чіпуріна Юлія Володимирівна, 1989 року народження;
      3. Невечеря Сергій Петрович, 1974 року народження;
      4. Саустьян Христина Сергіївна, 2001 року народження;
      5. Щербицький Андрій Анатолійович, 1977 року народження;
      6. Шпинь Ольга Анатоліївна, 1988 року народження;
      7. Шпинь Петро Миколайович, 1985 року народження;
      8. Редькін Марк Анатолійович, 2002 року народження;
      9. невідомий, приблизно 30 – 35 років (дані встановлюються).

      Постраждалі:

      1. Водій вантажівки – громадянин Орловський, 1971 року народження. У нього перелом руки і ноги.
      2. Колат І.Г, 1980 року народження;
      3. громадянин Ніколайчук, 1952 року народження;
      4. громадянка Терешенок, 1988 року народження.

      Юний волонтер і музикантка: що відомо про загиблих в ДТП на Одещині – читайте у матеріалі 24 каналу

      Як на аварію відреагував Зеленський? Володимир Зеленський доручив Кабміну взяти на контроль розслідування страшних аварій на Одещині та Житомирщині. У цих ДТП на вихідних загинули 18 осіб, ще більше десятка отримали поранення.

      Український президент наголосив Кабміну, аби він обов'язково включив безпеку пасажирських перевезень до першочергових пріоритетів своєї роботи. Окрім того, гарант висловив співчуття рідним і близьким загиблих у цих масштабних смертельних ДТП.

      Відео: все що відомо про аварію під Одесою

       

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      Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП на одеській трасі Жертви Судді
      Джерело: 24 канал
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