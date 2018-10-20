Звезда известного юмористического проекта "Дизель Шоу" Егор Крутоголов, который пострадал в смертельном ДТП под Киевом впервые щемяще прокомментировал трагедию.

Ранее 24 Канал сообщал, что 20 октября в ДТП под Киевом в результате столкновения грузовика и автобуса, который перевозил актеров "Дизель шоу", погибла актриса Марина Поплавская. Еще четверо актеров получили ранения.

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Известно, что двух пострадавших – Егора Крутоголова и Яну Глущенко госпитализировали, но угрозы их жизни нет.

Сам актер в своем Facebook впервые коротко прокомментировал ДТП.

Я жив. Она нет,

– написал Крутоголов.

В комментариях к его посту друзья и знакомые актера высказывают ему слова поддержки и соболезнуют из-за гибели Марины Поплавской. Среди них известный волонтер и телеведущий Алексей Мочанов, ведущая и актриса Тала Калатай, и даже пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик.

Отметим, и артист изменил свое главное фото на черный фон. Его жена Екатерина Крутоголова, которая работает фотографом в "Дизель Студио" также сменила аватарку на черное фото со свечой.

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