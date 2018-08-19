ДТП с автобусом в Польше: водителю-украинцу предъявили подозрение

Прокуратура польского города Перемышль объявила о подозрении водителю украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Польше.

В ночь на 18 августа в селе Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде автобус с украинскими номерами попал в жуткое ДТП.

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Из-за превышения допустимой скорости он вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на крышу на обочине.

Автобус вез туристов из Львова в Вену и на момент аварии в нем находилось 54 человека, среди которых и дети. В результате ДТП трое человек погибло и многие были госпитализированы.

19 августа водителя автобуса, гражданина Украины 42-летнего Николая Л. допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения, информирует "Польское радио". Мужчина своей вины не признает.

Заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшипец сообщила, что, по словам водителя, дорога была тяжелой, а он не был знаком с этим маршрутом.

Мужчина утверждает, что когда увидел знак, который сообщал о серпантинах, ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 километров в час вообще не заметил.

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Допрос подозреваемого длился более 4 часов. К слушанию привлекли переводчика.

По данным судебной экспертизы, которую провели для выяснения деталей резонансной аварии, водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 километров в час.

Представительница прокуратуры сообщила, что сторона обвинения будет ходатайствовать об его аресте на три месяца.