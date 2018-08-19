23:21
19 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
27°C 16°C
  • понедельник
    27°C 17°C
  • вторник
    29°C 17°C
  • среда
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Щучка Путина. Вайкулистый инфантилизм
Вєсті Кремля
18:55, 18 августа
Вести.UA. Жир. Тайна нейтрализации Медведчука. Чем Савченко заняла свои руки
Вєсті.UA
18:22, 18 августа
Дерибан в Закарпатье: почему 600 крестьян получили землю и отказались от нее в один день
ЦРУ
09:00, 17 августа
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Школа по-советски
Згадати все
22:58, 17 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНЦАМИ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

ДТП с автобусом в Польше: водителю-украинцу предъявили подозрение

100 Читати новину українською
Смертельное ДТП с украинцами в Польше
Смертельное ДТП с украинцами в Польше / Фото из открытых источников

Прокуратура польского города Перемышль объявила о подозрении водителю украинского автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Польше.

В ночь на 18 августа в селе Лещава-Нижняя в Перемышльском уезде автобус с украинскими номерами попал в жуткое ДТП.

Смотрите также: ДТП с украинским автобусом в Польше: ужасные детали аварии

Из-за превышения допустимой скорости он вылетел с дороги, перевернулся и приземлился на крышу на обочине.

Автобус вез туристов из Львова в Вену и на момент аварии в нем находилось 54 человека, среди которых и дети. В результате ДТП трое человек погибло и многие были госпитализированы.

19 августа водителя автобуса, гражданина Украины 42-летнего Николая Л. допросили в качестве подозреваемого и предъявили ему обвинения, информирует "Польское радио".  Мужчина своей вины не признает.

Заместитель окружного прокурора Беата Стажецкая-Скшипец сообщила, что, по словам водителя, дорога была тяжелой, а он не был знаком с этим маршрутом.

Мужчина утверждает, что когда увидел знак, который сообщал о серпантинах, ехал со скоростью примерно 50-60 километров в час, а знака об ограничении скорости до 30 километров в час вообще не заметил.

Читайте также: В МИДе рассказали о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом в Польше

Допрос подозреваемого длился более 4 часов. К слушанию привлекли переводчика.

По данным судебной экспертизы, которую провели для выяснения деталей резонансной аварии, водитель ехал со скоростью, которая значительно превышала разрешенную в этом месте. По предварительным данным, это было 75 километров в час.

Представительница прокуратуры сообщила, что сторона обвинения будет ходатайствовать об его аресте на три месяца.

Теги: Расследования Жертвы Аварии и ДТП Новости Украины ДТП в Польше с украинцами Новости Польши
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 19 августа: детали переговоров Путина с Меркель, серия страшных ДТП в Украине
сегодня, 22:15 Главные новости 19 августа: детали переговоров Путина с Меркель, серия страшных ДТП в Украине
Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня
сегодня, 22:00 Ефект бумеранга для Росії, нова фаза путінської війни та цькування Вайкуле: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа
Самые смешные мемы недели: "Титаник" во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
сегодня, 20:00 Самые смешные мемы недели: "Титаник" во Львове, Комаровский рыбачит с Путиным и ягодицы Кардашян
Ответ АП Путина матери Сенцова и плавающие маршрутки во Львове – топ-5 видео недели
сегодня, 19:30 Ответ АП Путина матери Сенцова и плавающие маршрутки во Львове – топ-5 видео недели
Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
сегодня, 19:00 Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было
Блог Медіа
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
1030 лет со дня Крещения Руси: какие религиозные мероприятия ожидаются в Киеве
 27 июля , 12:27
В Украине стартовала вступительная кампания: когда подавать заявления в вузы
 2 июля , 12:28
Коноплянка второй раз стал отцом
 9 мая 2017 , 17:45
Топ-новости: Роналду предстал перед судом, трансфер Зинченко неожиданно усложнился
 1 августа 2017 , 07:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук