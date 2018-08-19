ДТП з автобусом у Польщі: водієві-українцеві пред'явили підозру

Прокуратура польського міста Перемишля оголосила про підозру водієві українського автобуса, який потрапив у смертельну ДТП у Польщі.

В ніч на 18 серпня в селі Лещава-Долішня у Перемишльському повіті автобус з українськими номерами потрапив у жахливу ДТП.

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Через перевищення допустимої швидкості він вилетів з дороги, перекинувся і приземлився на дах на узбіччі.

Автобус віз туристів зі Львова до Відня і на момент аварії у ньому перебувало 54 людини, серед яких і діти. Внаслідок ДТП троє осіб загинуло і чимало були госпіталізовані.

19 серпня водія автобуса, громадянина України 42-річного Миколу Л. допитали як підозрюваного і пред’явили йому звинувачення, інформує "Польське радіо". Чоловік своєї провини не визнає.

Заступниця окружного прокурора Беата Стажецька-Скшипєц повідомила, що, за словами водія, дорога була важкою, а він не був ознайомлений із цим маршрутом.

Чоловік стверджує, що коли побачив знак, який повідомляв про серпантини, їхав зі швидкістю приблизно 50-60 кілометрів за годину, а знаку про обмеження швидкості до 30 кілометрів за годину взагалі не помітив.

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Допит підозрюваного тривав понад 4 години. До слухання залучили перекладача.

За даними судової експертизи, яку провели для з'ясування деталей резонансної аварії, водій їхав зі швидкістю, яка значно перевищувала дозволену в цьому місці. За попередніми даними, це було 75 кілометрів на годину.

Представниця прокуратури повідомила, що сторона обвинувачення клопотатиме про його арешт на три місяці.