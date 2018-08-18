У МЗС розповіли про стан українців, які постраждали в ДТП з автобусом у Польщі

Українці, які постраждали в аварії з автобусом у Польщі, госпіталізовані у лікарні. Більшість із них перебувають у стабільному стані. Відомо, що один із постраждалих перебуває у важкому стані.

Про це повідомив ТСН заступник директора департаменту консульської служби Василь Кирилич.

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"У Перемишлі госпіталізовано 21 постраждалого, в Ярославі – 2, в Леску – 3, в Бжозові – 1, в Саноку – 7, в Устриках Дольних – 4. Стан постраждалих середньої тяжкості, стабільний. Один з постраждалих у важкому стані. Троє загиблих", – сказав Василь Кирилич.

Також він зазначає, що консул України перебуває на місці та у взаємодії з поліцією та лікарями медзакладів, в яких госпіталізовані постраждалі.

Нагадаємо, що 17 серпня у Польщі автобус української реєстрації потрапив у ДТП: він з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули 3 людей, ще 51 особа зазнала травм.



У поліції сповістили, що всі загиблі та постраждалі в ДТП люди є українцями.