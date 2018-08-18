В МИД рассказали о состоянии украинцев, пострадавших в ДТП с автобусом в Польше

Украинцы, пострадавшие в аварии с автобусом в Польше, госпитализированы в больницу. Большинство из них находятся в стабильном состоянии. Известно, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил ТСН заместитель директора департамента консульской службы Василий Кирилич.

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"В Перемышле госпитализирован 21 пострадавший в Ярославе – 2, в Леске – 3, в Бжозове – 1, в Саноке – 7, в Устриках Дольных – 4. Состояние пострадавших средней тяжести, стабильное. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Трое погибших", – сказал Василий Кирилич.

Также он отмечает, что консул Украины находится на месте и во взаимодействии с полицией и врачами медучреждений, в которых госпитализированы пострадавшие.

Напомним, что 17 августа в Польше автобус украинской регистрации попал в ДТП: он съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате аварии погибли 3 человека, еще 51 человек получил травмы.



В полиции сообщили, что все погибшие и пострадавшие в ДТП люди являются украинцами.