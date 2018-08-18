ДТП с украинским автобусом в Польше: правоохранители задержали водителя

Правоохранители задержали водителя украинского туристического автобуса, который направлялся в Вену и попал в дорожно-транспортное происшествие в Польше.

Об этом сообщает польское RMF со ссылкой на представителя местной прокуратуры.

24 канал сообщал, что 17 августа в Подкарпатском воеводстве Польши автобус украинской регистрации съехал с дороги, снес забор и сорвался в пропасть. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, еще 51 человек получил травмы.

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В польской прокуратуре сообщили, что, скорее всего, в воскресенье, 19 августа, задержанный водитель автобуса будет допрошен и ему предъявят обвинение.

Водитель ехал со скоростью, намного превышающей допустимую, отмечает издание со ссылкой на эксперта в области дорожного движения.

Издание также уточнило, что в результате ДТП погибли 3 человека, еще 18 человек ранены. Всего в автобусе, который направлялся в Вену, было 54 человека.

Tak wygląda zakręt w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu, na którym doszło do wypadku autokaru z ukraińskimi turystami pic.twitter.com/4XR9HoCHjI — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 августа 2018 г.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 августа 2018 г.