ДТП з українським автобусом у Польщі: правоохоронці затримали водія

Правоохоронці затримали водія українського туристичного автобуса, що прямував до Відня і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі.

Про це повідомляє польське RMF з посиланням на представника місцевої прокуратури.

24 канал повідомляв, що 17 серпня у Підкарпатському воєводстві Польщі автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинули троє людей, ще 51 особа зазнала травм.

Читайте також: ДТП з автобусом у Польщі: поліція підтвердила, що загинули українці

У польській прокуратурі сповістили, що, швидше за все, у неділю, 19 серпня, затриманий водій автобуса буде допитаний і йому пред'являть звинувачення.

Водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму, зазначає видання з посиланням на експерта в галузі дорожнього руху.

Видання також уточнило, що в результаті ДТП загинули 3 людини, ще 18 людей поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня, було 54 особи.

Tak wygląda zakręt w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu, na którym doszło do wypadku autokaru z ukraińskimi turystami pic.twitter.com/4XR9HoCHjI — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 августа 2018 г.

Leszczawa Dolna: Przygotowania do usunięcia z drogi wraku autokaru pic.twitter.com/9Ln6DpCOKS — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 августа 2018 г.