ДТП з українським автобусом у Польщі: правоохоронці затримали водія
Правоохоронці затримали водія українського туристичного автобуса, що прямував до Відня і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі.
Про це повідомляє польське RMF з посиланням на представника місцевої прокуратури.
24 канал повідомляв, що 17 серпня у Підкарпатському воєводстві Польщі автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинули троє людей, ще 51 особа зазнала травм.
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У польській прокуратурі сповістили, що, швидше за все, у неділю, 19 серпня, затриманий водій автобуса буде допитаний і йому пред'являть звинувачення.
Водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму, зазначає видання з посиланням на експерта в галузі дорожнього руху.
Видання також уточнило, що в результаті ДТП загинули 3 людини, ще 18 людей поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня, було 54 особи.
Oto najnowsze zdjęcia z miejsca wypadku autokaru w Leszczawie Dolnej na Podkarpaciu. Słuchajcie relacji .@kotrmf w Faktach RMF FM! pic.twitter.com/yKkpXqPBvd— Fakty RMF FM (@RMF24pl) 18 августа 2018 г.