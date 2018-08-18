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ДТП з українським автобусом у Польщі: правоохоронці затримали водія

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ДТП з українським автобусом у Польщі
ДТП з українським автобусом у Польщі / RMF

Правоохоронці затримали водія українського туристичного автобуса, що прямував до Відня і потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Польщі.

Про це повідомляє польське RMF з посиланням на представника місцевої прокуратури.

24 канал повідомляв, що 17 серпня у Підкарпатському воєводстві Польщі автобус української реєстрації з'їхав з дороги, зніс паркан та зірвався у прірву. За попередніми даними, внаслідок ДТП загинули троє людей, ще 51 особа зазнала травм.

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У польській прокуратурі сповістили, що, швидше за все, у неділю, 19 серпня, затриманий водій автобуса буде допитаний і йому пред'являть звинувачення.

Водій їхав зі швидкістю, що набагато перевищує допустиму, зазначає видання з посиланням на експерта в галузі дорожнього руху.

Видання також уточнило, що в результаті ДТП загинули 3 людини, ще 18 людей поранені. Всього в автобусі, який прямував до Відня, було 54 особи.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП ДТП в Польщі з українським автобусом Новини Польщі Жертви Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 Канал
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