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      ДТП с туристами на Прикарпатье: виновникам избрали меру пресечения

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      Что известно о падении грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье
      Что известно о падении грузовика с туристами из Беларуси на Прикарпатье / Пресс-служба Нацполиции

      На Прикарпатье избрали меру пресечения подозреваемым в деле смертельного ДТП, в результате которого в области погибли 3 человека и еще 10 попали в больницу.

      6 мая между селами Быстрец и Красник Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. В автомобиле находились 23 туриста из Беларуси и 1 водитель. В результате погибли 3 человека (29-летний руководитель группы и 2 женщины 23-х и 28 лет), еще 10 госпитализированы, в том числе водитель. Всего было спасено 20 человек, 16 из них спаслись собственными силами.

      Читайте также: Грузовик с белорусами упал с высоты в горную реку на Прикарпатье: все, что сейчас известно

      Водителя грузовика, пьяным перевозившего туристов, посадили на два месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Руководителя фирмы и одновременно главу местной "Федерации рафтинга Прикарпатья", что позволил посадить туристов в неисправный автомобиль с пьяным водителем, на время следствия взяли под круглосуточный домашний арест. Ему грозит пять лет тюрьмы.

      Ходатайство удовлетворить меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении Токарчука Владимира Михайловича. Применить, относительно Кавацюка Виктора Васильевича меру пресечения в виде домашнего ареста и запретить ему покидать жилье круглосуточно,
      – сказала судья Ивано-Франковского городского суда Елена Татаринова.

      дтп з білорусами прикарпаття
      Фото с места ДТП

      Смотрите видео избрания меры пресечения:

       

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      Теги: Новости Украины Новости Ивано-Франковска Аварии и ДТП Алкоголь Новости Беларуси
      Источник: 24 канал
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