ДТП с туристами на Прикарпатье: виновникам избрали меру пресечения

На Прикарпатье избрали меру пресечения подозреваемым в деле смертельного ДТП, в результате которого в области погибли 3 человека и еще 10 попали в больницу.

6 мая между селами Быстрец и Красник Ивано-Франковской области грузовик ГАЗ-66 упал с высоты 40 метров в реку Черный Черемош. В автомобиле находились 23 туриста из Беларуси и 1 водитель. В результате погибли 3 человека (29-летний руководитель группы и 2 женщины 23-х и 28 лет), еще 10 госпитализированы, в том числе водитель. Всего было спасено 20 человек, 16 из них спаслись собственными силами.

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Водителя грузовика, пьяным перевозившего туристов, посадили на два месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Руководителя фирмы и одновременно главу местной "Федерации рафтинга Прикарпатья", что позволил посадить туристов в неисправный автомобиль с пьяным водителем, на время следствия взяли под круглосуточный домашний арест. Ему грозит пять лет тюрьмы.

Ходатайство удовлетворить меру пресечения в виде содержания под стражей, в отношении Токарчука Владимира Михайловича. Применить, относительно Кавацюка Виктора Васильевича меру пресечения в виде домашнего ареста и запретить ему покидать жилье круглосуточно,

– сказала судья Ивано-Франковского городского суда Елена Татаринова.



Фото с места ДТП

Смотрите видео избрания меры пресечения: