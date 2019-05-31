ДТП с Зайцевой: в Харькове закрылась автошкола, где училась виновница аварии

В Харькове закрылась автошкола, в которой училась приговоренная к 10 годам тюрьмы виновница смертельного ДТП на улице Сумской Елена Зайцева. Из-за общественного резонанса руководство автошколы решило именно закрыть заведение, а не исправлять нарушения, выявленные во время следствия.

Перед этим аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы автошколы, и, согласно процедуре, предложила автошколе их исправить, сообщил в эфире ObozTV начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

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"Понимая резонанс, я так думаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы", – сказал Криклий.

Сервисный центр МВД не имеет права проверять автошколы и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий, добавил Криклий. Так в автошколе, где училась Зайцева, факты нарушений выявило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий.

Они проверяли наличие журналов, была ли Зайцева на учебе, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они выявили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели,

– рассказал Криклий.

Что известно про резонансное ДТП в Харкове? 18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове столкнулись автомобили Lexus и Volkswagen Touareg. Первым авто управляла 20-летняя Елена Зайцева, вторым – Геннадий Дронов. От столкновения авто Зайцевой вылетело на тротуар и насмерть сбило группу пешеходов. Жертвами аварии стали 6 человек, еще 5 получили ранения.



Суд по этому делу длился более года, произошло около 60 заседаний. И Зайцева, и Дронов на судебных дебатах признали свою вину в совершении аварии. 26 февраля Зайцеву и Дронова приговорили к 10 годам тюрьмы. Впоследствии оба водителя обжаловали свои приговоры, потому что считают их несправедливыми и предвзятыми. В частности, адвокаты Зайцевой просят апелляционный суд отменить его или смягчить приговор до 5 лет заключения.