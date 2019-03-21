ДТП в Киеве: маршрутка на пешеходном переходе сбила трех человек

В Киеве недалеко от метро "Дорогожичи" общественный автобус хотел проскочить на красный сигнал светофора и сбил людей, которые переходили дорогу на пешеходном переходе.

Корреспондент 24 канала в прямом эфире сообщил, что, к счастью, никто не погиб.

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Сейчас три женщины находятся в больнице. Очевидцы сообщили, что одну из пострадавших автобус протянул за собой 20 метров. Свидетель ДТП добавил, что полиция на место аварии приехала не сразу.

Сначала приехали четыре кареты "скорой" одна за другой, но полиции не было,

– сказал очевидец.



ДТП в Киеве



Три человека госпитализированы

Этот участок дороги аварийно опасен

По предварительной информации, водитель автобуса был трезв и, вероятно, по каким-то причинам не увидел людей на пешеходном переходе. К слову, этот участок дороги уже давно является аварийно опасным.

Напомним, 19 марта в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех авто и маршрутки. Всего пострадало четыре человека. Их с различными травмами госпитализировали в больницу.