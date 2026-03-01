"Добрый вечер, мы из Эмиратов" и "Пес Шайтан": украинцы отреагировали мемами на новости из Дубая
- Украинцы активно реагируют в соцсетях на новости из Дубая мемами и ироничными шутками. Речь идет не о насмешках над опасными событиями или взрывами, а о привычной для украинского интернета форме эмоциональной реакции.
- В мемах появляются знакомые символы украинского сопротивления – Пес Патрон, выражение "Добрый вечер, мы из Украины" и другие культурные отсылки, которые понятны украинской аудитории, но в контексте Дубая.
Весь мир был шокирован бомбардировками Дубая, которые начал Иран 28 февраля, в ответ на операцию США и Израиля. Украинцы, которые знают, что такое находиться все время под обстрелами, отреагировали на новости мемами.
Примечательно, что украинцы не иронизируют над самой трагедией, а скорее относительно собственного опыта жизни в начале полномасштабной войны. 24 Канал собрал мемы, которые публиковали украинцы в соцсетях на фоне новостей из Дубая.
Какие мемы публиковали украинцы на фоне новостей из Дубая?
Украинцам хорошо знакома ситуация с началом бомбардировок и войны в стране. Каждый вспоминает собственный опыт, но с юмором смещает акцент на то, какой могла бы быть ситуация в Дубае, если бы там жил наш народ.
Украинцы иронизируют, что в Дубае может появиться "верблюд Патрон" и "Дубайский Ванек" / Скриншот из соцсети Threads
Вспоминают также и городскую легенду Призрака Киева, который получил большую популярность во времена полномасштабной российско-украинской войны. Украинцы предположили, что в Дубае мог появиться свой символ – "Призрак Дубая", в образе известного украинского политика.
В Дубае мог появиться свой герой / Скриншот из соцсети Threads
Некоторые в контексте новостей из Дубая даже сыронизировали по поводу телеграм-канала "Лачен пишет", который активно освещает события полномасштабного вторжения России против Украины. Украинцы предположили, что в ОАЭ мог бы появиться свой телеграм-канал с названием "Мухамед пишет". Кстати, мем перерепостнул и сам Игорь Лаченков.
В Дубае мог бы появиться телеграм-канал "Мухамед пишет" / Скриншот из соцсети Threads
В общем украинцы учат, что с любым стрессом можно справиться с помощью юмора. Конечно же никто не насмехается над опасными событиями или взрывами, речь идет о привычной для украинского интернета форме эмоциональной реакции.
Украинцы делают мемы на фоне новостей из Дубая / Скриншоты из соцсети Threads
Вспоминают также и песню "Добрый вечер, мы из Украины". Украинцы предположили, что в ОАЭ может появиться своя версия этого хита.
В ОАЭ может появиться своя версия песни "Добрый вечер, мы из Украины" / Сообщение из аккаунта @tyaga_gpavlenko в соцсети Threads
Многие не ожидали взрывов в Дубае и имели оплачиваемое путешествие. Но теперь, наверняка, она переносится.
Украинцы, которые оплатили путешествие в Дубае, реагируют на взрывы / Сообщение из аккаунта @yulia.novychenko в соцсети Threads
А кто-то вспоминает легендарный мем с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Но уже в дубайском контексте.
Мем с Александром Лукашенко на фоне новостей из Дубая / Сообщение из аккаунта @allagrabchak_ в соцсети Threads
Что происходит в Дубае на фоне операции США и Израиля против Ирана?
28 февраля после атак, которые провели США и Израиль, Иран начал обстреливать Объединенные Арабские Эмираты, ударяя как по военным объектам, так и по гражданским гостиницам. Взрывы слышали в Абу-Даби и Дубае.
Украинка, которая живет в ОАЭ, рассказала 24 Каналу, что взрывы в Дубае напомнили ей 24 февраля 2022 года. Однако паники в городе нет.
Вечером того же дня взрывы слышали, вероятно, в районе Бурдж-Халифы. СМИ заметили, что Иран будто специально целится по туристическим объектам в Дубае.
А 1 марта стало известно, что Иран атаковал аэропорт в Дубае. Это привело к ранениям четырех работников и приостановлению всех рейсов.