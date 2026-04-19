Жизнь снова возвращается: как Дубай оправляется после обстрелов со стороны Ирана
В Дубае начинается постепенное восстановление жизни после перемирия между США и Ираном. Власти возобновляют работу школ и бизнеса, а жители возвращаются, несмотря на риски новой эскалации.
Как сообщает Business Insider, власти эмирата восстанавливают работу ключевых сфер – образования, бизнеса и транспорта.
Смотрите также Один из самых известных отелей мира Бурдж аль-Араб закрывают: что произошло
Как Дубай возвращается к жизни?
После более недели с момента заключения перемирия между США и Ираном школы и университеты снова открываются для очного обучения, а работники постепенно возвращаются в офисы. Часть иностранцев, которые выехали из-за боевых действий, также начинают возвращаться в город.
Напомним! Во время войны Иран наносил удары по территории ОАЭ ракетами и дронами. Это повлекло жертвы, повреждения инфраструктуры и перебои в транспортном сообщении. В частности, воздушное пространство временно закрывали, что привело к массовым отменам рейсов и тысяч застрявших пассажиров. Из-за угрозы безопасности многие компании переходили на дистанционную работу, а учебные заведения – на онлайн-формат.
Сейчас ситуация постепенно стабилизируется: восстанавливаются услуги, включая перевозку животных, образованием и бизнес-активностью. В то же время жители говорят о "новой нормальности" – даже в условиях перемирия многие готовятся к возможному обострению. Несмотря на возвращение к привычному ритму жизни, часть жителей остается осторожной из-за хрупкости перемирия и риска новой эскалации в регионе.
Последние новости о Дубае
Бурдж аль-Араб в Дубае закрывают на реставрацию после инцидента с обломками дрона, которая продлится полтора года. Отель известен своей архитектурой, высоким уровнем сервиса и часто называется "семизвездочным".
До объявления режима прекращения огня, Иран атаковал танкер "Аль-Салми" под флагом Кувейта возле Дубая. На танкере возникло возгорание и повреждение корпуса. Позже власти эмирата заявили, что им удалось взять пожар под контроль. Утечки нефти не произошло.
Кроме того, напомним, что Иран заявил о якобы уничтожении склада украинских антидронных систем в Дубае. Офис Президента и МИД Украины назвали это заявление фейковым и дезинформационным.