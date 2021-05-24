Дубинский, привет, – скандальный Шевченко прокомментировал свое исключение из фракции "слуг"

Фракция "Слуга народа" исключила из своих рядов нардепа Евгения Шевченко, который восхищается Александром Лукашенко. Сам парламентарий обрадовался такому решению и передал привет Александру Дубинскому.

Шевченко отреагировал на свое исключение из парламентской фракции "Слуга народа", обрадовавшись, что наконец это произошло.

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Реакция Шевченко на его исключение из фракции

Мы пойдем своим путем. А эти соросята угробят страну и президента окончательно. Саня Александр Дубинский привет! Я же говорил, что буду следующим,

– написал Шевченко.

Кроме того, новость он прокомментировал и в фейсбуке. Там нардеп поблагодарил бывших коллег и еще раз выразил свою радость относительно принятого "слугой народа" решения.

"Я тот депутат, которого избрали люди. Я не меняю свою позицию, чтобы угодить некоторым политикам и вредить интересам моего государства", – отметил он.

Шевченко считает, что нужно дружить с соседями, Беларусью тоже. Страну, в частности ее самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, скандальный парламентарий считает стратегическим партнером Украины.

Скандалы с участием Шевченко: коротко

20 апреля нардеп ездил в Минск, чтобы встретиться с Лукашенко. Он признался, что это была его давняя мечта. Пожав руку белорусскому политику, Шевченко сказал, что для него "большая честь" познакомиться с ним.

В феврале 2021 года он посетил Всебелорусское собрание, на котором выступал Лукашенко.

Во время активной фазы протестов в Беларуси, 17 августа 2020 года, парламентарий призвал простить Лукашенко "его грехи". Несмотря на жестокое избиение и задержание демонстрантов, Шевченко утверждал, что мир в обществе "держится на любви и прощении".

Кстати, белорусскую оппозицию нардеп называл "муд*ками", "уродами" и "пид*расами".