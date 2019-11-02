Дубневичу могут объявить о еще одном подозрении

Народному депутату Ярославу Дубневичу, подозреваемому в завладении средствами Укрзализныци путем злоупотребления служебным положением, могут вручить еще одно подозрение. Этого не исключает прокурор САП Виталий Пономаренко.

В деле Дубневича 2 ноября суд устроил дебаты, в ходе которых прокурор попросил взять нардепа под стражу с возможностью внесения залога в размере 93 миллионов гривен. Аргумент – находясь на свободе, Дубневич сможет склонить свидетелей и других подозреваемых к изменению показаний или отказу от показаний. Заметим, что судья сейчас находится в совещательной комнате.

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Мы считаем, что сегодня осуществится расследование в отношении других возможных обстоятельств, в том числе, проверяя деятельность группы предприятий, связанных с ООО "Корпорация КРТ" в рамках других уголовных правонарушений. Поэтому не исключено, что, возможно, будет объявлено подозрение еще по другим эпизодам преступной деятельности,

– заявил прокурор САП.

В то же время адвокат народного депутата Станислав Пелюк попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства прокурора. По мнению защитника, Дубневичу не нужно избирать меру пресечения, так как подозрение Дубневичу, по мнению адвоката, не является обоснованнойым.

Если суд с этим не согласится, то нардепу стоит выбрать мягкую меру пресечения – личное обязательство или же личные поруки народных депутатов.

В чем подозревают Ярослава Дубневича? В присвоении, растрате имущества или завладении им через злоупотребление служебным положением. В частности, нардепа подозревают в злоупотреблении на посту главы транспортного комитета парламента из-за влияния на должностных лиц Укрзализныци. В результате этого государство понесло убытки на 93 миллиона гривен.



31 октября Верховная Рада сняла с Дубневича неприкосновенность, а также разрешила привлечь его к уголовной ответственности и арестовать. Дубневич своей вины не признает.



2 ноября суд уже второй день подряд выбирает Дубневичу меру пресечения. Прокуратура настаивает на том, чтобы нардепа взяли под стражу с альтернативой внесения залога в 93 миллиона гривен. При этом 9 нардепов готовы взять Дубневича на поруки.

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