Дубневичу можуть оголосити про ще одну підозру

Народному депутату Ярославу Дубневичу, підозрюваному в заволодінні коштами Укрзалізниці шляхом зловживання службовим становищем, можуть вручити ще одну підозру. Цього не виключає прокурор САП Віталій Пономаренко.

У справі Дубневича 2 листопада суд влаштував дебати, в ході яких прокурор попросив взяти нардепа під варту з можливістю внесення застави в розмірі 93 мільйонів гривень. Аргумент – перебуваючи на волі, Дубневич зможе схилити свідків та інших підозрюваних до зміни показів або відмови від показів. Зауважимо, що суддя наразі перебуває в нарадчій кімнаті.

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Ми вважаємо, що сьогодні здійсниться розслідування щодо інших можливих обставин, в тому числі, перевіряючи діяльність групи підприємств, пов’язаних з ТОВ "Корпорація КРТ" в межах інших кримінальних правопорушень. Тому не виключено, що, можливо, буде оголошено підозру ще по інших епізодах злочинної діяльності,

– заявив прокурор САП.

Водночас адвокат народного депутата Станіслав Пелюк попросив суд відмовити в задоволенні клопотання прокурора. На думку захисника, Дубневичу не треба обирати запобіжного заходу, адже підозра Дубневичу, на думку адвоката, не є обґрунтованою.

Якщо суд із цим не погодиться, то нардепу варто обрати найм’якіший запобіжний захід – особисте зобов’язання або ж особисті поруки народних депутатів.

У чому підозрюють Ярослава Дубневича? У привласненні, розтраті майна або заволодінні ним через зловживання службовим становищем. Зокрема, нардепа підозрюють у зловживанні на посаді голови транспортного комітету парламенту через вплив на посадовців Укрзалізниці. У результаті цього держава зазнала збитків на 93 мільйони гривень.



31 жовтня Верховна Рада зняла з Дубневича недоторканність, а також дозволила притягнути його до кримінальної відповідальності та арештувати. Дубневич своєї вини не визнає.



2 листопада суд вже другий день поспіль обирає Дубневичу запобіжний захід. Прокуратура наполягає на тому, щоб нардепа взяли під варту з альтернативою внесення у 93 мільйони гривень. При цьому 9 нардепів готові взяти Дубневича на поруки.

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