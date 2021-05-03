Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшее время планируется обсуждение дорожной карты Украины для вступления в НАТО. По его словам, это произойдет во время саммита в Брюсселе в июне 2021 года.

На встрече страны Альянса поднимут вопрос безопасности Украинского государства и всей Европы. Об этом политик сообщил во время совместного с президентом Владимиром Зеленским брифинге.

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Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в связи с этим и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется,

– сказал Анджей Дуда.

Со своей стороны Президент Украины поблагодарил за то, что Польша и ее глава поддерживают стремление украинского народа вступить в НАТО.

Он также выразил благодарность за то, что "Польша во главе с президентом Анджеем Дудой защищает суверенитет и территориальную целостность Украины".

Обратите внимание! Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что никто не может помешать процессу вступления Украины в Альянс. По его словам, только мы можем решать свою судьбу по этому поводу.

Вступление Украины в НАТО: что известно