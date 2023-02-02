Готов к железному занавесу до облаков, только чтобы Россия держалась подальше, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда готов построить железный занавес "вплоть до облаков". Таким образом, он хочет, чтобы Россия была как можно дальше.

Об этом Дуда сообщил во время встречи с президентом Латвии. По словам польского президента, сейчас страна-террористка в очередной раз проявляет свою имперскую болезнь.

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Дуда готов к железному занавесу

Польский лидер заявил, что готов построить железный занавес к облакам, чтобы россияне были подальше.

Я готов к тому, что железный занавеч будет отстроен, если мне придется иметь дело через восточную границу с агрессивным государством, которое хочет убить своих соседей, которое хочет забрать их землю, которое хочет забрать их свободу,

– отметил Дуда.

По словам президента, сейчас можно увидеть "вспышку российского имперского комплекса", результатом которой является агрессия против части Европы.

Дуда предлагает принимать капитуляцию России в Переяславе

Польский лидер не сомневается в том, что Россия проигрывает в войне с Украиной, поэтому он предложил Владимиру Зеленскому принимать российскую капитуляцию в Переяславе.

"Я говорю: Владимир, глядя на нашу историю, как разошлись когда-то эти пути, я умоляю вас – когда вы победите Россию, когда россияне придут сюда на коленях подписывать мир, тогда ведите их в Переяслав, пусть они подпишут с вами мир там, пусть перечеркнут все те годы советского и российского влияния и этот плен со времен царизма до недавнего времени, от которого вы сейчас снова обороняетесь", – сказал Дуда.