С этим Дуда и летал в Китай: Лукашенко усиливает провокации мигрантами на границе Польши

В Польше хотят внедрить летнюю программу "Каникулы с армией", которая предусматривает добровольную военную подготовку граждан в случае возможного конфликта с Россией. Цель инициативы – поиск новобранцев для расширения армии Польши, которая насчитывает около 200 тысяч военнослужащих.

Польская программа будет предусматривать военную подготовку с выплатой средств для граждан в возрасте от 18 до 35 лет. "Каникулы с армией" будут проходить в 70 локациях Польши, в том числе рядом с границей России и Беларуси. Политтехнолог Борис Тизенгаузен озвучил мнение 24 Каналу, что президент Польши Анджей Дуда летал в Китай, чтобы поставить условие по Лукашенко.

Смотрите также "Кукла Путина": Дуда сделал резкое заявление о политике Лукашенко

Россия и Беларусь усиливают провокации

Политтехнолог рассказал, что белорусский диктатор Лукашенко в последнее время не видит границ в своих замыслах, ведь количество мигрантов, которое атакует границу с Польшей, насчитывает тысячи.

"Их специально учат делать вред здоровью польским солдатам и пограничникам. Они уничтожают оборудование и камеры видеонаблюдения петардами. Я уверен, что до применения ими взрывчатых средств осталось недолго", – предположил Тизенгаузен.

Дуда летал в Китай и четко заявил, если на Лукашенко никто не повлияет, тогда Польша перекроет транзит. Лукашенко и Путин собирают мигрантов по всему миру, везут в Россию, а дальше через Беларусь на границу, потом дают им указание "штурмовать". Европа очень долго на это смотрела сквозь пальцы,

– подчеркнул Тизенгаузен.

Польша может перекрыть Сувальский коридор

По мнению политтехнолога, если атаки на Польшу не уменьшатся, тогда она вместе с Литвой и Латвией может перекрыть Сувальский коридор. Это участок границы Литвы и Польши 100 километров в ширину, который на западе граничит с Калининградской областью России, а на востоке – с Беларусью.

В таком случае Калининградская область останется отрезана от мира. Вот это было бы прекрасное решение,

– считает Тизенгаузнен.

Коротко о визите Дуды в Китай

Президент Польши Анджей Дуда 24 июня посетил с рабочим визитом Китай, где встретился с Си Цзиньпином для обсуждения, в частности, российско-украинской войны. Дуда отметил неизменность границ и выразил надежду, что эта война должна завершиться в соответствии с международным правом. Си Цзиньпин отметил, что Пекин также хочет мира.