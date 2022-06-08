Дуда начинает тур по странам ЕС, чтобы убедить сделать Украину кандидатом

Президент Польши Анджей Дуда помогает Украине на всех возможных фронтах. Наряду с военной поддержкой, он хочет помочь нам и на международной арене.

Помощь Польше для Украины, которая борется с российскими оккупантами, просто неоценима. Впрочем, наши друзья демонстрируют, что готовы к еще большей поддержке.

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Турне Дуды по Европе в поддержку Украины

Президент Польши Анджей Дуда уехал в турне по странам Южной Европы. Там он встретится с местными политиками и убеждает их предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Поездка должна была быть совместной с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. К сожалению, она сдала положительный тест на коронавирус, поэтому была вынуждена остаться дома.

Первой страной, которую посетит Дуда, будет Португалия. Там он проведет встречу с премьером Антониу Коштой. После этого польский президент поедет в Италию, где будет склонять к положительному для Украины решению президента Серджо Матарелло.

Конечным пунктом турне Дуды станет Румыния, где он примет участие в саммите "Бухарестской девятки". Кроме членства Украины в ЕС, Дуда хочет обсудить вопрос экспорта украинского зерна.

Будем говорить о том, как создать международное давление, чтобы этот вывоз зерна был успешным, и как преодолеть эту проблему.

– рассказал Дуда.

Напомним, Европарламент рекомендует предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Решение ЕС станет известно в ближайшее время. Однако начали появляться сообщения о том, что мы можем получить только статус потенциального кандидата. Вопрос статуса Украины о вступлении в ЕС должен быть решен уже в ближайшее время.

Война России против Украины: последние события

Нардеп от "Слуги народа" Ковалев решил стать коллаборантом. ДБР уже возбудило против него уголовное дело.

Российские кафиры в ближайшее время собираются покинуть Мелитополь . Уже ушли со всех блокпостов и ускорили темпы вывоза зерна и другого ворованного имущества.

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