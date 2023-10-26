"Есть два серьезных кандидата на пост премьер-министра": Дуда назвал фамилии

Президент Польши Анджей Дуда подвел итоги консультаций с представителями избирательных комиссий. По его словам, на должность премьер-министра страны есть два серьезных кандидата.

Речь идет о Матеуше Моравецком и Дональде Туске. Соответствующие кандидатуры он озвучил после общения с представителями избирательных комиссий, которое проходило несколько дней.

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Дуда поблагодарил за обсуждение

Президент Польши поблагодарил участников за то, что они приехали, приняли приглашение и атмосферно провели переговоры "с очень серьезным подходом к этому чрезвычайно важному государственному вопросу". Речь идет о конституции будущего парламента и избрании будущего правительства страны.

Я благодарен за это. Я не был разочарован. Большое спасибо за это,

– добавил он.

Глава государства прокомментировал переговоры и заявил, что "все подошли очень ответственно". По его словам, это были очень хорошие и предметные переговоры.

Сегодня у нас есть два серьезных кандидата на должность премьер-министра. У нас есть две политические группы, претендующие на парламентское большинство и имеющие своего кандидата на должность премьер-министра. Одна группа – это Объединенные правые, которые представляют представители "Права и справедливости",

– отметил Дуда.

Что касается второй группы, то она состоит из "Гражданской коалиции", "Третьего пути" и "Левых".

По его уточнениям, кандидат от первой группы – Матеуш Моравецкий, а от второй – Дональд Туск. Дуда подчеркнул, что "это свидетельствует о том, что сегодня у нас есть два серьезных кандидата".

Когда начнет работу новый Сейм

"Это новая ситуация по нашим демократическим стандартам, никогда еще не было такого, чтобы одна группа выиграла выборы, а другие группы, также имеющие представителей в парламенте, заявляют, что именно они будут иметь большинство без группы-победителя и выдвинут своего кандидата на пост премьер-министра. Как вы понимаете, я вынужден с этим считаться. Это, безусловно, сейчас один из самых серьезных вопросов, который я рассматриваю сейчас", – добавил он.

Анджей Дуда отметил, что срок полномочий нынешнего парламента завершается в воскресенье, 12 ноября. Следовательно, дата первого заседания нового Сейма – понедельник 13 ноября. По его словам, это самая быстрая из возможных дат, учитывая конституционные нормы.