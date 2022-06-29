Дуда назвал Россию самой большой угрозой для восточного фланга НАТО

Лидеры НАТО собрались на саммите в Мадриде, чтобы обсудить вопросы безопасности во всем мире. Главная тема – угроза, которую несет Россия.

Польшу на саммите НАТО в Мадриде представляет президент страны Анджей Дуда. Перед тем, как отправиться в испанскую столицу, он заявил, что сейчас Россия является самой большой угрозой для стран НАТО, особенно находящихся на восточном фланге.

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"Чего мы надеемся достичь на этом саммите? Прежде всего, проявите единство, потому что сегодня это самое важное перед лицом российской агрессии против Украины. Прежде всего, что сегодня происходит за нашей восточной границей, происходящими там трагедиями, которые мы видели в Буче. Мариуполь, в других местах, а в понедельник в Кременчуге", – заявил Анджей Дуда.

Он напомнил, что в стратегической концепции НАТО в 2010 году Россия упоминалась как партнер. Но 12 лет спустя именно Россия является самой большой угрозой для стран Североатлантического альянса. И в первую очередь находящихся на восточном фланге НАТО – страны Балтии, Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария.

На саммите НАТО Дуда будет сосредоточивать свое внимание на усилении присутствия НАТО именно там. А также в странах, которые являются партнерами НАТО. Речь идет о Швеции и Финляндии.

Он также сообщил, что на саммите в Мадриде будет принята новая стратегическая концепция НАТО по другому подходу.

"Это также будет одной из главных тем, как и дальше помогать Украине, в каких масштабах эта помощь должна поддерживать Украину", – рассказал Анджей Дуда.

Польский президент отметил, что показательно, что ровно 25 лет назад на саммите НАТО в Мадриде в 1997 году Польша, Венгрия и Чехия получили приглашение в НАТО. Через два года – в 1999 году – Польша стала частью этого Североатлантического союза.

"Сегодня, после 25 лет, в условиях, к сожалению, полностью измененной архитектуры безопасности в Европе, но с сильным присутствием Польши в НАТО мы снова встречаемся в Мадриде", – отметил Анджей Дуда.

Анджей Дуда сообщил, что после саммита НАТО в понедельник. 4 июля он созывает Совет национальной безопасности, чтобы обсудить решение саммита и текущую ситуацию с безопасностью.

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