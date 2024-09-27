Не путем шантажа, – Дуда считает, что исторические проблемы с Украиной надо обязательно решать

В вопросах исторической проблематики между Польшей и Украиной необходимо достичь "прорыва". Однако он не должен происходить через "шантаж", поскольку это не приведет к положительным результатам.

Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. Украина и Польша уже работает над этим вопросом.

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Польше и Украине необходимо решить исторические разногласия

Дуда сообщил, что во время своего визита в Нью-Йорк для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН он встретился с президентом Владимиром Зеленским. По его словам, лидеры обменялись несколькими словами, обсудив ситуацию на фронте. Однако в их разговоре не затрагивалась тема Волынской трагедии.

Однако Дуда отметил, что ранее неоднократно обсуждал этот вопрос с Зеленским.

Польский президент отметил, что одним из результатов этих переговоров стало совместное участие двух лидеров в экуменическом богослужении, состоявшемся в кафедральном соборе Луцка в июле 2023 года, где почтили память жертв Волынской трагедии.

Это стало результатом спокойной и очень взвешенной работы над этим вопросом,

– подчеркнул он.

Также он рассказал, что вопрос эксгумации жертв был предметом его разговора с Зеленским во время его визита в Киев на годовщину независимости Украины.

"Я надеюсь, что до конца моего президентства будет какой-то прорыв в этом вопросе. С другой стороны, я не хотел бы, чтобы это происходило путем шантажа, который, по моему мнению, не принесет хороших результатов", – сказал он.