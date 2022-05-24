Дуда обвинил Германию в нарушении обещания по поставке танков

Президент Анджей Дуда обвинил Германию в нарушении своего обещания по обмену танками. Польша ведь предоставила свою технику Украины. Германия должна была отправить свои Польши, однако не сдержала слова.

Дуда в интервью подчеркнул, что Германия пообещала доставить танки, но она не выполнила это обещание.

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Президент Польши раскритиковал деятельность федерального правительства из - за нарушенного обещания в согласованном кольцевом обмене танками .

"Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – сказал Дуда.

Отметим, что немецкое правительство пообещало Польше заменить своими танками Leopard польские танки, которые поставили в Украину. Это ослабило свой военный потенциал Польши.

Дуда подтвердил, что Польша предоставила Украине большое количество танков , потому что, по его словам, это их ответственность как соседа.

Поэтому Польша надеялась на поддержку НАТО, Соединенных Штатов и Германии.

Большую часть нашего танкового арсенала в вооруженных силах Польши составляют немецкие танки типа "Леопард". Если бы нас поддержала Германия, если бы мы получили замену в виде кольцевого обмена танков, мы были бы очень счастливы,

– сказал президент.

Дуда считает, что федеральное правительство Германии делает слишком мало, чтобы помочь Украине. "Прежде всего, сама Германия должна помогать Украине. Она (Украина – 24 канал) действительно очень срочно нуждается в этой помощи", – добавил он.

После критики Дуды федеральный министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обсудила обмен танками со своим польским коллегой Збигневом Рау. Она рассказала причины, почему необходимый обмен еще не состоялся и заявила, что там хотят все исправить .

Чиновница добавила, что Германия не может быстро доставлять в Украину тяжелую военную технику, особенно не по своим запасам. Но страна работает над поставками большего количества оружия, боеприпасов и тяжелого вооружения.

К слову, президент Польши недавно посетил Украину впервые с начала войны . На пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве Дуда заверил его в своей полной поддержке, в частности, в стремлении вступить в ЕС.

Во время выступления в Верховной Раде Анджей Дуда также рассказал, что Польша предоставила Украине вооружение на 2 миллиарда долларов. Речь идет о танках, БТРах, ПВО и военной амуниции.

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