Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на польское издание Polsat News.

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Дуда не появился на групповом фото с членами ООН

Президент Польши "намеренно" не появился на групповом фото участников климатической конференции ООН, которая проходит в Баку (Азербайджан). Дуда бойкотировал это из-за присутствия Лукашенко.

Президент бойкотировал этот момент из-за того, что там присутствовал белорусский лидер Александр Лукашенко. Так было и в прошлом году. Это символическое отмежевание, среди прочего, в связи с участием Беларуси на украинском фронте,

– говорится в СМИ.



Фото участников климатической конференции без Дуды / Фото @presidencymv

Источники СМИ в окружении президента Польши также добавили, что отказ от фото – это сознательное решение Анджея Дуды, ведь он не хочет иметь "семейное фото" с Лукашенко. По словам собеседника, такие жесты являются "важными в политике".

"Семейное фото – это семейное фото. Господин президент решил, что он не хочет иметь семейное фото с Александром Лукашенко", – заявили источники.

Стоит заметить, что ранее стало известно об участии представителей радикальной группировки Талибан в саммите. Это впервые, когда Талибан после прихода к власти в Афганистане в 2021 году принял участие в климатической конференции ООН.