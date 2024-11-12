Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на польське видання Polsat News.

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Дуда не з'явився на груповому фото з членами ООН

Президент Польщі "навмисно" не з'явився на груповому фото учасників кліматичної конференції ООН, яка проходить у Баку (Азербайджан). Дуда бойкотував це через присутність Лукашенка.

Президент бойкотував цей момент через те, що там був присутній білоруський лідер Алєксандр Лукашенко. Так було і минулого року. Це символічне відмежування, серед іншого, у зв'язку з участю Білорусі на українському фронті,

– мовиться у ЗМІ.



Фото учасників кліматичної конференції без Дуди / Фото @presidencymv

Джерела ЗМІ в оточенні президента Польщі також додали, що відмова від фото – це свідоме рішення Анджея Дуди, адже він не хоче мати "сімейне фото" з Лукашенком. За словами співрозмовника, такі жести є "важливими у політиці".

"Сімейне фото – це сімейне фото. Пан президент вирішив, що він не хоче мати сімейне фото з Алєксандром Лукашенком", – заявили джерела.

Варто зауважити, що раніше стало відомо про участь представників радикального угруповання Талібан у саміті. Це вперше, коли Талібан після приходу до влади в Афганістані у 2021 році взяв участь у кліматичній конференції ООН.