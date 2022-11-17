Дуда отреагировал на слова Зеленского о непричастности Украины к падению ракеты

Владимир Зеленский недавно заявил, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета. Президент Польши Анджей Дуда ответил на его слова.

Анджей Дуда отметил, что понимает утверждение Владимира Зеленского, который заверил, что Украина не имеет отношения к падению ракеты в поселке Пшеводув.

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Как отреагировал Дуда на слова Зеленского

В частности, он упомянул разговор с Зеленским. Президент Польши подчеркнул, что сейчас ситуация в Украине чрезвычайно сложная, есть большие эмоции и большой стресс.

В последние дни Украина подвергается чрезвычайно массированному ракетному обстрелу со стороны России. Россия безжалостно и грубо выпустила несколько сотен ракет против Украины,

– сказал Дуда.

По словам Дуды, "ни для кого не удивительно, что есть эмоции, есть эмоции президента Украины. Президент также чрезвычайно остро переживает то, что происходит с его обществом, которое избрало его на эту должность и за которое он чувствует ответственность".

По мнению президента Польши, утверждение Зеленского о том, что в Польше упала не украинская ракета, основывается на том, что "каждый хочет видеть собственные доказательства".

Он также подчеркнул, что его слова опираются на то, что ему предоставили следователи и представители польских служб, материалы и документы.

"В определенном смысле наша общая трагедия"

Анджей Дуда подчеркнул, что речь идет о несчастном и "совершенно непреднамеренном случае".

По другую сторону нашей границы идет война, Россия выпустила несколько сотен ракет по Украине, Украина защищалась, и в ходе этих действий, к сожалению, произошло то, что произошло. Никто не хотел никому навредить в Польше, не говоря уже о том, чтобы лишить кого-то жизни. Это просто трагедия, в определенном смысле наша общая трагедия, самая большая трагедия тех, кто потерял своих близких – отцов, мужей,

– добавил президент Польши.

Что известно о падении ракет в Польше

что 15 ноября Россия нанесла самый массированный ракетный удар по Украине. Две ракеты упали и на территории Польши, из-за чего погибли два человека.

17 ноября сообщили о первых результатах расследования этого дела. Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох рассказал, что, скорее всего, несчастный случай в Польше был спровоцирован сбившейся с пути украинской ракетой противовоздушной обороны. Однако точной информации о том, кому принадлежат обломки, пока нет.

Наши специалисты примут участие в расследовании обстоятельств падения ракет на территории Польши. Украина уже получила необходимое подтверждение. Об этом сообщил Михаил Подоляк.

Накануне Владимир Зеленский подчеркнул, что не сомневается, что на территории Польши упала не украинская ракета.

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